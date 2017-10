Трамп заявил о «единственном способе» решения вопроса с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о «единственном способе», который сработает в отношении КНДР. «Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет, принимали соглашения и тратили огромные суммы денег, но это не сработало. Извините, но сработать может только один способ», - написал Трамп в своем микроблоге Twitter в субботу, 7 октября, не уточнив, однако, о каком именно способе идет речь.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.