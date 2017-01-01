Ким Чен Ын заявил о росте экономики Северной Кореи

КНДР будет продолжать бороться с «ядерными угрозами империалистов США».

Экономика Северной Кореи выросла в 2017 году, несмотря на санкции международного сообщества. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе пленума Трудовой партии, передает агентство Yonhap.

Также он отметил необходимость дальнейшего развития ядерного потенциала Северной Кореи

«Наше ядерное оружие является драгоценным плодом кровавой борьбы народа за защиту судьбы и суверенитета страны от продолжающихся ядерных угроз империалистов США», – сказал лидер Северной Кореи.

Кроме того, в ходе пленума Ким Чен Ын назначил свою младшую сестру Ким Е Чжон заместителем члена ЦК Политбюро.