Что происходит? Более 900 грузовиков стоят в очереди на границе Белоруссии с Литвой

Более 900 грузовых автомобилей ожидают выезда из Белоруссии на границе с Литвой, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Ранее в ведомстве предупреждали, что 7 и 8 октября таможенная служба Литвы ведет работы по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе, сообщает РИА Новости.

По данным белорусских пограничников на выезде из Белоруссии в Литву в очереди в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят 300 большегрузных автомобилей, «Бенякони» — 252, «Привалка» — 203, «Котловка» — 160.

На фоне затруднений при пересечении границы на популярном литовском направлении очереди образовались и на выезде из Белоруссии в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» стоят 140 грузовиков, «Урбаны» — 260.

Кроме того, очереди на выезд из Белоруссии образовались и в пунктах пропуска на границе с Польшей: 120 грузовиков стоят на выезде в белорусском пункте пропуска « Брузги» и 68 — «Берестовице».