Шуточное видео с «Путиным», «Меркель» и «Трампом» взбудоражило Youtube

Основой видео, опубликованном на Ютуб, стала переделанная песня Егора Крида и Molly «Если ты меня не любишь».

В честь дня рождения президента Владимира Путина канал «Кухня Продакшн» на YouTube выпустил музыкальный ролик, в основу которого переделанная песня Егора Крида и Molly (Ольга Серябкина) «Если ты меня не любишь».

Чуть больше чем за сутки клип занял первое место в трендах видеохостинга, набрав почти 1,5 млн просмотров.

Герои видеоклипа представлены в масках известных политиков. Так, на кадрах появляются персонажи, изображающие Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель, нынешнего и бывшего лидеров США Дональда Трампа и Барака Обаму, президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит, и другие.