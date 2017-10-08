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Ураган «Нейт» достиг побережья США

Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Ночью 8 октября ураган первой категории Нейт обрушился на территории Алабамы и Миссисипи. К утру воскресенья, через несколько часов после выхода на сушу, стихия ослабла до уровня тропического шторма, сообщает CNN.

Ураган первой категории «Нейт» слабее разрушительных «Марии» и «Ирмы», от которых пострадали миллионы человек на островах Карибского моря и юго-востоке США. Однако он движется быстрее и потому чреват наводнениями.

«Нейт» убил по меньшей мере 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, а к вечеру субботы пришел из океана в устье Миссисипи сообщает BBC.

Hurricane Nate weakens to a tropical depression

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