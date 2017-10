Ураган «Нейт» достиг побережья США

Ураган первой категории «Нейт» слабее разрушительных «Марии» и «Ирмы», от которых пострадали миллионы человек на островах Карибского моря и юго-востоке США. Однако он движется быстрее и потому чреват наводнениями.

«Нейт» убил по меньшей мере 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, а к вечеру субботы пришел из океана в устье Миссисипи сообщает BBC.

Storm surge taking over the entrance of the Golden Nugget casino in Biloxi, MS from last night. #Nate



🎥: @MikeTheiss pic.twitter.com/CpppYtzI6B— HurricaneTracker App (@hurrtrackerapp) 8 октября 2017 г.