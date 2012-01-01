В Китае наказали за коррупцию более миллиона чиновников

В КНР с ноября 2012 года наказали 1,34 млн чиновников из правящей партии, уличенных в коррупции. Примерно половина из них - чиновники на деревенском уровне, замешанные в мелких нарушениях.

В Китае за последние пять лет были наказаны 1,34 млн чиновников из правящей партии, уличенных в коррупции. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

Среди них 648 тысяч человек были чиновниками на уровне деревень и поселков, замешанных в мелких коррупционных преступлениях. Каким наказаниям подверглись нарушители, не уточняется.

С ноября 2012 года надзорные органы КНР проверили также 155 тысяч партийных организаций в стране, выявив 65 тысяч подозрительных случаев для дальнейшего расследования, говорится в заявлении комиссии.