Россия угрожает санкциями американским СМИ

МИД России планирует принять ответные меры в отношении американских СМИ, работающих в России, в случае продолжения давления на российский телеканал RT в США, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, к американским СМИ и американским журналистам будут применены те же меры, что и к RT в США, при этом Россия будет относиться одинаково как к государственным изданиям, так и к частным.

В чем именно заключается давление на RT в США, Захарова не сказала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают симметричных мер в случае продолжения «притеснений» российских медиа RT и Sputnik в США. «Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США.

Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что Минюст США обратился к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как «иностранного агента». Главред RT Маргарита Симоньян на своем сайте обвинила США в «войне» против российских СМИ и посягательстве на свободу слова.