В Москве горит торговый центр: на парковке взорвались несколько машин

В воскресенье 8 октября в торговом центре «Синдика», расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД произошел крупный пожар. ТЦ расположен неподалеку от района Строгино.

Как сообщает ТАСС, к настоящему моменту площадь возгорания увеличилась до 55 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля - площадь обрушения составила порядка 300 метров.

Кроме того, под действием высоких температур на подземной парковке горящего торгового комплекса взорвалось несколько машин. Вся парковка охвачена огнем.

Эвакуировано около трех тысяч человек. Пострадавших нет.

К ликвидации ЧП привлечены 12 расчетов, всего 44 человека, группировка наращивается, сообщает РИА Новости. Для тушения пожара вылетели вертолеты.

Все въезды на парковку ТЦ перекрыты автомобилями полиции с включенными проблесковыми маячками. Около здания находятся несколько автомобилей скорой помощи и около десяти пожарных машин.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео пожара.

Горит Синдика в Строгино pic.twitter.com/BIRMro0Mxq— Вейкина Мария (@Tugnuy) 8 октября 2017 г.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что несколько человек в результате пожара обратились за медицинской помощью в связи с симптомами интоксикации. В МЧС эту информацию не подтвердили.

Как утверждает агентство, причиной пожара мог быть поджог.