Вице-президент США демонстративно ушел с матча NFL

Вице-президент США Майк Пенс, решивший посетить в воскресенье вечером матч команд американской Национальной футбольной лиги (NFL), покинул стадион после того, как спортсмены команды «Индианаполис Колтс» в знак протеста встали на колено во время исполнения национального гимна, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Пенса, распространенное пресс-службой Белого дома.

Инцидент произошел во время матча «Колтс» против «Сан-Франциско Фотинайнерз» в рамках пятой недели чемпионата. «Я покинул игру с участием «Колтс», поскольку ни я, не президент Дональд Трамп не намерены удостаивать своим вниманием мероприятия, во время которых демонстрируется неуважительное отношение к нашим солдатам, флагу и национальному гимну», - подчеркнул вице-президент.

«Каждый имеет право придерживаться собственного мнения, но я не думаю, что прошу слишком многого от игроков НФЛ, требуя уважать американский гимн. Я болею за наших солдат, и я всегда буду болеть за наш флаг и наш гимн», - заключил Пенс.

Подобная форма выражения протеста среди футболистов NFL в последнее время набрала широкую популярность. Так, перед началом сезона громкий скандал разгорелся после того, как

спортсмены из команды «Кливленд Браунс» также отказались стоят во время исполнения гимна.

Представители правоохранительных органов Кливленда и ветераны боевых действий восприняли такую акцию как акт неуважения к американскому флагу, а полицейские профсоюзы отказались принимать участие в традиционном выносе американского флага на поле перед матчем-открытием нового сезона.

Своеобразный протест был посвящен событиям в городе Шарлотсвилль, где за несколько дней до этого прошел марш ультраправых активистов, в котором участвовали неонацисты и члены расистской организации Ку-клукс-клан. Одновременно на улицы вышли антифашисты и борцы за права афроамериканцев, что привело к массовым столкновениям, десяткам пострадавших и гибели 32-летней женщины.

Отметим, что такая форма протеста, как отказ стоять во время гимна, обрела популярность в США в прошлом году, после того как это проделал квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Колин Кэперник. Свои действия он объяснил несправедливым отношением в США к людям с другим цветом кожи, кроме белого.