НАТО планирует расширить помощь странам-партнерам

Постоянный комитет гражданского измерения безопасности Парламентской Ассамблеи НАТО принял проект резолюции, предусматривающий расширение помощи в сфере стратегических коммуникаций странам-партнерам, в частности Грузии, Молдове и Украине.Об этом сообщила глава делегации ВР в ПА НАТО, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз.

«В декларативной части резолюции угрозы в информационной сфере со стороны России стоят рядом с угрозами со стороны Исламского государства. Страны Альянса пожалуй впервые публично признают, что кампания по дезинформации и подрыву направлена на ослабление и дестабилизацию евро-атлантического сообщества и его интеграционных процессов», – написала Фриз на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 октября.

Согласно резолюции, страны-члены НАТО должны разработать и создать спецподразделения во взаимодействии с частными медиа-компаниями с целью постоянного мониторинга появления фейковых новостей, враждебной пропаганды и противодействия им с помощью фактов.

«Документ предусматривает ревизию площадок институтов НАТО и вооруженных сил стран-членов в соцсетях с целью повышения уровня стратегических коммуникаций. Обеспечить обмен опытом по защите избирательных кампаний, политических партий и избирательных комиссий от кибератак, акцентировать внимание на важности проверки фактов, независимой расследовательской журналистики», – отметила глава делегации ВР в ПА НАТО.

Также резолюция предусматривает продление ограничительных мер в отношении онлайн-активности террористов, подрывных и дезинформационных кампаний, включая изъятие экстремистского контента в сотрудничестве с частными медиа по введению международных санкций в отношении лиц, привлеченных Россией к «милитаризации» информационного пространства.

Резолюцию должны проголосовать на сессии ПА НАТО в понедельник, 9 октября.