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Семье беженцев, которая летом покинула Эстонию, возможно, придется вернуться

BNS
Иллюстративное фото | Фото: AFP/LETA

Германия не предоставляет убежище принятой по квоте семье сирийских беженцев, которая летом покинула Эстонию и отправилась в Германию, сообщает журнал Time.

Сирийская семья из четырех человек прибыла в Эстонию в апреле этого года, ее вместе с другой семьей поселили в Пыльва.

Это одна из семей беженцев, за чьей жизнью в Европе наблюдает Time. В начале июня семья решила покинуть Эстонию, отправиться в Германию и там ходатайствовать об убежище.

Посвященная семьям беженцев страница в Instagram сообщает, что

в Германии семье не предоставляют убежище, поскольку предоставившая ей статус беженца Эстония является безопасным государством.

Семья намерена обжаловать решение и надеется найти понимающего судью, который позволил бы ей не возвращаться в семью, а остаться в Германии.

Эстония
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