В Германии повышение уровня радиации в Европе списали на Россию

Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) представило отчет о результатах поиска источника недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе. Из текста следует, что установить точные причины этого явления специалистам так и не удалось, однако, по их мнению, вероятней всего, источник находится на Южном Урале, сообщает сайт ведомства.

«С 29 сентября несколько измерительных станций в Европе зафиксировали в воздухе небольшое повышение показателей радиоактивности. Например, шесть станций в Германии, а также несколько станций в Австрии и Италии, зафиксировали обнаружили в пробах воздуха некоторое количество радиоактивного вещества рутений-106 (Ru-106)», - сказано в сообщении BfS.

В нем также отмечается, что

концентрация обнаруженного радиоактивного вещества крайне мала и не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.

Причина возникновения радиоактивного вещества в воздухе до сих пор не ясна. Однако, по мнению BfS, с высокой долей вероятности, его источник находится на Южном Урале. На это указывают последние анализы, поясняют в ведомстве. При этом там отмечают, что «нельзя исключать и другие регионы на юге России».

Версию аварии на АЭС в качестве причины повышения содержания рутения-106 в образцах специалисты отвергли, так как, помимо рутения-106, никакие другие радиационные изотопы обнаружены не были.

В сообщении BfS сказано, что рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.

В России все спокойно: повышения уровня радиации нет, утечек тоже

Выводы BfS уже прокомментировали власти Челябинской области. В расположенном на территории региона городе Озерки находится, в частности, одно из предприятий «Росатома». Однако чиновники возможности утечки отрицают.

По их словам, такое вещество как рутений-106 образоваться на местных предприятиях, даже после переработки отходов, не могло. Кроме того, областное Министерство общественной безопасности совместно с «Росатомом» регулярно проверяют уровень радиационного фона в области и никаких превышений в ходе данных проверок зафиксировано не было, сообщил РИА «Новости» министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Но даже если предположить, что это вещество исходит отсюда, распространиться на такую огромную территорию оно не могло бы,

заметили в Минэкологии региона.

Также данные BfS прокомментировали в Калининградской области, окруженной странами ЕС, в воздухе над которыми было зафиксировано повышение показателей радиоактивности. Там отметили, что превышения радиационного фона на территории российского анклава не обнаружено.

Зимой этого года в ряде стран ЕС был обнаружен радиоактивный йод-131. В поисках причин этого необъяснимого явления западные издания обвиняли власти Евросоюза в попытке скрыть информацию от общественности и подозревали, что к инциденту может быть причастна Россия.