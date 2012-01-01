СМИ: все вспомнили про день рождения Путина, но не знают, что случилось 12 сентября

"65 лет - идеальный возраст для президента, - считает московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. - Но самой интересной вехой становится не день рождения Путина, отмечавшийся в субботу и давший повод его противникам устроить акции протеста, а дата 12 сентября.

Как отмечается, с этого момента Путин находится у власти в стране дольше, чем советский лидер Леонид Брежнев". Тот, напоминает Ханс, стоял у руля советского государства с 1964 по 1982 год 6601 день.

6629 Tage Putin

«Итоги правления Путина еще не подведены (на сегодняшний день он у власти 6629 дней - в качестве президента и в качестве премьера)», - отмечает журналист.

«Никто не сомневается в том, что в марте Путин будет переизбран - согласно опросам, этого хочет большинство избирателей. Однако на повестке дня неминуемо возникает вопрос о преемнике. Конституция предусматривает лишь два президентских срока подряд. Поэтому остаются два варианта: либо трудоемкая инсценировка, как в своей время с Медведевым, либо изменение конституции. В будущем году Путин станет чем-то вроде русского варианта «хромой утки«. В истории страны еще ни разу передача власти не происходила согласно конституции, и это порождает дополнительную неопределенность», - пишет автор.

Как уже сообщал наш портал, наиболее вероятными преемниками президента России Владимира Путина в качестве кадрового резерва являются премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом свидетельствует рейтинг фонда развития общественных связей Петербургская политика.

Так, лучшим преемником признан Медведев, ведь он «олицетворяет собой инерционный сценарий, предполагающий подчеркнутый отказ от кадровых революций вне зависимости от колебаний общественных оценок и менеджерских успехов».

Согласно рейтингу, Собянин продолжает попытки наработать репутацию мэра Москвы, расставание с которым стало бы для москвичей «весьма спокойным».

Среди преемников, которые имеют определенные шансы стать президентом, названы также глава Тульской области Алексей Дюмин, министр обороны Сергей Шойгу и председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.