Swedbank по ошибке снял деньги со счетов почти 7000 жителей Эстонии

Многие клиенты Swedbank сообщили Postimees, что банк без предупреждения снял с их счетов деньги, а вернул их на счет только через несколько дней и прислали СМС, в котором были принесены извинения.

По словам руководителя службы повседневных банковских операций Swedbank Кай Вооре, в их системе произошла ошибка во время перехода кредитных карточек со свободным возвратом платежей на новую систему и в результате этого по ошибке у части клиентов был снят со счетов кредитный лимит за прошлый месяц.

«Снятая сумма была на лимитном счету кредитной карты, поэтому без денег клиенты не остались — деньги просто были на другом счету».

Вооре говорит, что были оповещены все клиенты, которых затронула эта ошибка. Таких клиентов насчитывается почти 7000. Деньги были возвращены с некоторым опозданием, поскольку выявление и решение проблемы потребовало больше времени.