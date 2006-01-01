Google нашла доказательства вмешательства РФ в выборы президента США

Внутреннее расследование корпорации Google выявило, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации, сообщает The Washington Post.

Компания Google обнаружила доказательства попыток вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с расследованием, проводимым интернет-гигантом.

В корпорации, в частности, установили, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации через Google, Youtube, Gmail и рекламную сеть DoubleClick. Как пишет американское издание,

в ходе расследования Google выяснилось, что эти объявления исходили не из уже известной, аффилированной с Кремлем «фабрикой троллей», размещавшей политическую рекламу на Facebook во время президентской кампании.

Данное обстоятельства, по мнению The Washington Post, доказывает, что российские усилия по распространению дезинформации в интернете оказались куда серьезнее, чем полагали ранее.

В поисках доказательств

По информации издания, Google обнаружила «российский след» на своих платформах, анализируя информацию, полученную от Twitter. Сервис микроблогов предоставляет разработчикам платный доступ ко всей базе сообщений, размещенной в сети, начиная с 2006 года. В результате в Google смогли связать некоторые российские аккаунты в Twitter с аккаунтами, которые использовали сервисы Google для приобретения и размещения политически ориентированной рекламы.

Google начал расследование в связи с давлением американского Конгресса на IT- компании, требовавшего определить, как российские агенты использовали социальные медиа, онлайн-рекламу и другие интернет-инструменты, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года. В корпорации пока не комментируют утверждения The Washington Post.

16 сентября

компания Facebook сообщила, что обнаружила и удалила около 3000 политических рекламных объявлений на сумму 100 тыс. долларов.

Они были размещены с июля 2015 года по май 2017 года и оплачены с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

28 сентября Twitter объявил о блокировке свыше 200 учетных записей в связи с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

1 ноября руководство Facebook и Twitter дадут показания перед комитетом американского Конгресса, занимающимся расследованием вмешательства Москвы в президентские выборы в США. Получит ли подобное приглашение Gоogle