Опубликовано видео захвата российских военных боевиками ИГ

В Сети появилось видео с российскими военными в первые секунды после их захвата в плен ИГ.

В Сети появилось видео, на котором сняты российские военные Роман Заболотный и Григорий Цуркан сразу после их захвата в плен террористами Исламского государства в Сирии. Видео опубликовано на сайте YouTube.

Отмечается, что ролик обнаружила исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

На видео солдат РФ Заболотный называет себя русским и говорит, что они ехали с информацией в штаб. Рядом с ним находятся еще двое пленных. Вероятно, один из них – Цуркан. Он сидит в кузове автомобиля с повязкой на лице. На видео присутствует еще один пленный – вероятно, сириец.