Глава Пентагона призвал готовиться к военному конфликту с Северной Кореей

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что американские военные должны готовиться к силовым вариантам разрешения ситуации с Северной Кореей. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Reuters.

«Единственное, что может сделать Армия США, — быть готовыми к тому, что у нас есть военные варианты, которые наш президент может использовать при необходимости», — сказал Мэттис в своем выступлении на ежегодной конференции американской армии.

Он напомнил, что Вашингтон и ООН продолжают предпринимать дипломатические усилия для разрешения ситуации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР.

Ранее 9 октября стало известно, что американский самолет-разведчик совершил полет вдоль военно-демаркационной линии между Северной и Южной Кореей.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

В частности, 19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал«полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа «собачьим лаем», лидер КНДР Ким Чен Ын счел речь Трампа объявлением войны Пхеньяну.