Обанкротившаяся Air Berlin прекратит полеты в конце октября

Объявившая о своем банкротстве немецкая авиакомпания Air Berlin, как ожидается, прекратит выполнять полеты не позднее 28 октября. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, 9 октября.

Дочерние предприятия Air Berlin - австрийская авиакомпания Niki и немецкая LGW, продолжат осуществлять полеты.

До 12 октября Air Berlin продолжит переговоры о продаже частей компании с крупнейшим немецким авиаперевозчиком Lufthansa и британским лоукостером EasyJet. После их завершения Air Berlin «шаг за шагом свернет собственную деятельность».

Кроме того, сегодня руководство Air Berlin начинает переговоры с представителями трудового коллектива об урегулировании социальных обязательств, а в штаб-квартире компании в Берлине для работников компании будет проведена ярмарка вакансий с участием потенциальных будущих работодателей. Среди них, в частности, называют химический гигант BASF и железнодорожный концерн Deutsche Bann.

Недавно Еврокомиссия разрешила правительству ФРГ выделить авиакомпании Air Berlin государственный кредит в размере 150 млн евро.