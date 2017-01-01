Эрдоган: Турция не признает захват Крыма Россией

Турция по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не признает захват Крыма Российской Федерацией. Об этом в понедельник, 9 октября, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским главой государства Петром Порошенко, передает РБК-Украина.

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым», - заявил Эрдоган.

Турецкий президент также высоко оценил значимость Украины, отметив, что она ключевая в сфере безопасности в Турецком регионе. Также Эрдоган добавил, что правительство Турции верит в дипломатические шаги для прекращения беззакония в Крыму.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган 9 октября посетил Украину для участия в 6-м заседании Стратегического совета Турции и Украины.