Военные учения России обеспокоили НАТО

НАТО беспокоит непрозрачность военных учений, которые проводит в последнее время Россия. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг в конце четырехдневного заседания парламентской ассамблеи, передает Радио Свобода.

«Мы обеспокоены... отсутствием прозрачности (со стороны России), что касается военных учений», – сказал Столтенберг в столице Румынии Бухаресте.

Генсек НАТО также вспомнил совместные российско-белорусские военные учения «Запад», состоявшиеся в сентябре и отметил, что нужно постараться избежать надвигающейся «холодной войне».

«Россия – наш сосед... Мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим новой Холодной войны», - добавил Столтенберг.

Как сообщалось, парламентская ассамблея НАТО приняла резолюциюПротивостояние использованию информации, как оружия, в которой, в частности, идет речь об угрозе со стороны Российской Федерации и террористов Исламского государства.