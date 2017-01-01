Количество безработных в мире превысило 200 млн человек

По состоянию на 2017 год количество безработных в мире достигло 201 миллиона человек. Это показатель увеличился за год на 3,4 млн человек, говорится в докладе Международной организации труда, передает Прайм.

«Основная причина заключается в том, что не хватает инвестиций. Фирмы не инвестируют в своих сотрудников, активность замедляется. И это в целом влияет на уровень занятости, ухудшая его», - заявила заместитель генерального директора МОТ Дебора Гринфилд.

В докладе при этом указывается на рост занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса. За период 2003-2016 годы почти вдвое увеличилось количество постоянных сотрудников таких предприятий. Однако эта тенденция приостановилась за последние два года.

МОТ предлагает ряд рекомендаций по изменению тенденции. В частности, эксперты призывают разработать новые политики для развития малого и среднего предпринимательства, улучшить ситуацию для всех предприятий, включая предоставление доступа к финансированию для недавно созданных структур. Кроме того, предлагается проводить тренинги для штатных сотрудников, что снижает затраты и увеличивает продуктивность деятельности, в отличие от найма временной рабочей силы. В документе отмечается, что использование инновационных технологий также приводит к созданию новых рабочих мест и росту производительности.

Эксперты при этом выражают озабоченность, что приостановка роста занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса может продолжиться и в будущем.

При проведении исследования эксперты не учитывали влияние санкций на рынки труда в странах.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 сентября количество безработных сократилось на 12%.