Евросоюз призывает Беларусь отменить смертную казнь

Евросоюз и Совет Европы призывают Беларусь ввести мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в связи со Всемирным днем против смертной казни, передает LIGA.net.

«Смертная казнь несовместима с человеческим достоинством. Она является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, не имеет доказанного сдерживающего эффекта и делает судебные ошибки необратимыми и смертельными», - сказано в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что все государства-члены ЕС и Совета Европы уже отказались от смертной казни и это достижение европейского сообщества. Подчеркивается, что отмена смертной казни на законодательном уровне или на практике является необходимым условием членства в Совете Европы и запрет на применение такого вида наказания при любых обстоятельствах прописан в Хартии основных прав ЕС.

«Совет Европы и Европейский Союз призывают все европейские государства ратифицировать протоколы к Европейской конвенции о правах человека, которые запрещают смертную казнь. Они настойчиво призывают Беларусь, единственную европейскую страну, которая все еще применяет смертную казнь, ввести мораторий на смертную казнь как решительный шаг, приближающий страну к общеевропейским правовым стандартам », - отмечается в документе.