Польша потратит $500 млн на создание «киберармии»

В Польше создадут отдельные войска для противостояния угрозам в киберпространстве, заявил министр обороны страны Антоний Мачеревич на форуме Сybersec-2017 в Кракове.

«Разрушение сайтов и заражение их ложными сообщениями, поддельные новости, могут создаваться целыми обществами. Важно осознавать и помнить, что наш главный противник сделал информацию одним из его самых важных видов оружия, и каждый день он пытается влиять на формирование сознания, на наши умы и отношение к событиям», — цитирует слова Мачеревича портал Lenta.ru.

По данным местных СМИ, власти намерены выделить на этот проект два миллиарда злотых (около 547 миллионов долларов). В состав личной «киберармии» войдут тысяча человек. По словам Мачеревича, эта армия якобы необходима для борьбы с угрозой со стороны России.

«Во время незаконного референдума в Каталонии российские хакеры помогли организаторам этого плебисцита обойти блокаду интернет-системы голосования, созданной испанским правительством», — заявил глава польского оборонного ведомства.