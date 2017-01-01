В Бразилии самолет рухнул на жилой дом

В бразильском штате Сан-Паулу легкомоторный самолет пытался зайти на посадку в аэропорту, расположенном в городе, но упал на жилой дом. В результате несчастного случая погибли три человека. Официальная причины инцидента пока неизвестны.
Queda de aeronave deixa três mortos em São José do Rio Preto -> https://t.co/lHlAPyBDYZ pic.twitter.com/8BFilICm6B— VEJA São Paulo (@VejaSP) 9 октября 2017 г.
Авария произошла в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, падая, самолет задел жилой дом и разбился во дворе. Никто из владельцев дома не пострадал, однако жертвами крушения стали находившиеся на борту люди.