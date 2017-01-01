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В Бразилии самолет рухнул на жилой дом

Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В бразильском штате Сан-Паулу легкомоторный самолет пытался зайти на посадку в аэропорту, расположенном в городе, но упал на жилой дом. В результате несчастного случая погибли три человека. Официальная причины инцидента пока неизвестны.

Авария произошла в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, падая, самолет задел жилой дом и разбился во дворе. Никто из владельцев дома не пострадал, однако жертвами крушения стали находившиеся на борту люди.

В Бразилии самолет рухнул на жилой дом

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