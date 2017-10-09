Кто на самом деле управляет Китаем?

Мировые СМИ утверждают, что сегодня практически невозможно понять, кто же на самом деле держит власть в темном мире китайской политики. В преддверии 19-го съезда компартии, журналисты CNN попросили экспертов назвать пятерку самых влиятельных людей Китая, в руках которых находится власть страны.

5. Ли Кэцян

FOTO: AP/Scanpix

Ли Кэцян - государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.

В возрасте 28 лет занимал должность руководителя Департамента Коммунистического союза молодёжи Китая по делам учебных заведений, одновременно являясь ответственным секретарем Всекитайского союза студентов, а также кандидатом в члены секретариата Центрального комитета Коммунистического союза молодёжи Китая. Впоследствии его причисляют к «туаньпай» — неформальному объединению внутри КПК, состоящему из бывших функционеров китайского комсомола. Известно, что он отказался проходить стажировку в США, чтобы быть комсомольцем

С июня 1998 года по декабрь 2004 года Ли Кэцян занимал различные руководящие должности в провинции Хэнань.

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4. Ма Хуатэн

FOTO: REUTERS/Scanpix

Ма Хуатэн — китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров телекоммуникационной компании Tencent, а также основатель крупнейшей в Китае виртуальной программы мгновенного обмена сообщениями – QQ, - китайской версии знаменитой ICQ. В рейтинге журнала Forbes в 2015 году занимает 4 место среди китайских миллиардеров с состоянием 37 миллиардов долларов.

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3. Ван Цишань

FOTO: REUTERS/Scanpix

Ван Цишань — китайский государственный и партийный деятель, занимающий пост главы Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Входит в «семёрку» высшего руководства КНР. Член Политбюро ЦК КПК с 2007 года, а также член ЦК КПК 16-го созыва, член Политбюро ЦК КПК 17-го созыва, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 18-го созыва.

С началом Мирового финансово-экономического кризиса Ван Цишань стал начальником вновь созданной группы по борьбе с глобальным финансовым кризисом при Госсовете КНР.

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2. Джек Ма

FOTO: REUTERS/Scanpix

Джек Ма или Ма Юнь — китайский предприниматель, бизнес-магнат, инвестор и филантроп. В молодости был всего лишь учителем английского, но умудрился разрушить основы теории менеджмента и стал причиной революции китайской e-commerce, основав компанию Alibaba Group. Первый бизнесмен с материкового Китая, чьё фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. По состоянию на ноябрь 2014 года, состояние Ма оценивалось компанией Bloomberg в 32,7 миллиарда долларов, тем самым делая Ма самым богатым человеком в Китае и 18-м — в списке самых богатых людей в мире.

Является активным борцом за сохранение природы. В 2009 году по решению Ма группа компаний «Alibaba» пересмотрела свою политику и запретила продажи продуктов, сделанных из акульих плавников, на всех своих коммерческих платформах. В 2010 году, после ухода с поста президента «Alibaba», Ма стал председателем Китайского совета по защите природы. Тогда же Ма объявил о том, что «Alibaba» будет отчислять 0,3 процента от годовой выручки на различные программы по охране окружающей среды, в частности, на программы по улучшению качества воды и воздуха.

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1. Си Цзиньпин

FOTO: REUTERS/Scanpix

Си Цзиньпин — председатель КНР, государственный и политический деятель, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 15 ноября 2012 года, председатель Центрального военного совета. Является преемником Ху Цзиньтао, который уступил ему свой пост в ЦК КПК 15 ноября 2012 года. По итогам прошедшего 14 марта 2013 г. голосования на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва Си Цзиньпин избран председателем КНР.

Си Цзиньпин неоднократно входил в рейтинги самых влиятельных людей мира, в частности, в те, которые составляли журналы Forbes и Time. В прессе отмечалось, что «за несколько десятилетий политической деятельности имя Си Цзиньпина ни разу не было связано с участием в коррупционных скандалах», и в этом вопросе он «абсолютно чист».

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'Chess in an impenetrable black box': Who really holds the power in China?