Польские грибники «подложили свинью» американским танкам в ходе учений

Небывалый урожай грибов и дождливая погода помешали американским танкам Abrams развернуться как следует в лесах неподалеку от польского города Жагань и провести стрельбы в рамках операции Atlantic Resolve, утверждает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Репортер издания передает с места событий, что польские грибники буквально наводнили лес, напрочь игнорируя предупреждения об опасности. Джон Донлин, командир подразделения, известного по прозвищу «Кинжальная бригада», вынужден был отменить стрельбы.

Батальон Донлина входит в американское подразделение численностью 3300 человек, которое только что прибыло в Польшу. Танки должны были отстреляться на полигоне Жагань в 170 км к юго-востоку от Берлина. В ближайшие недели военные с сотнями танков, гаубиц и бронемашин отправятся из польского приграничного города в различные страны НАТО в Центральной и Восточной Европе, чтобы участвовать в маневрах.

Предполагается, что присутствие «Кинжальной бригады» в этих регионах послужит фактором сдерживания России и в то же время успокоит партнеров США в регионе, обеспокоенных «российской агрессией после аннексии Крыма и вмешательства на востоке Украины».

Напомним, первые партии военной техники начали прибывать в Польшу в середине сентября. Неприятности для американских танкистов начались еще при транспортировке машин, когда платформа с погруженной на нее техникой не вписалась в габариты железнодорожной станции и 10 машин получили повреждения.

«Речь Посполитая» сообщает, что в понедельник, 9 октября, был организован еще один конвой, а в среду, 11 октября, в Польшу должны прибыть военная техника и около 800 солдат, расквартированных в Баварии. «Теперь более 1200 американских, британских и румынских солдат готовы остановить агрессию России в регионе», - говорится в статье. Подобные группировки также размещены в Литве, Латвии и Эстонии. Они включают в себя не только американские войска, но и британские, немецкие и польские.