Новый «Джек Потрошитель»? У полиции серьезные подозрения из-за убийства журналистки

В связи с убийством шведской журналистки Ким Валль полиция Швеции вновь начала расследовать старые дела, которые произошли в регионе Сконе в Швеции много лет назад, сообщает шведский телеканал TV24.

Как уже сообщалось, полиция Копенгагена нашла голову убитой при загадочных обстоятельствах два месяца назад шведской журналистки Ким Валль.

Тогда в море было обнаружено тело без головы и ног. Позже водолазы нашли еще мешок, в котором была одежда Валль. Оба мешка были привязаны к металлическим объектам, чтобы она не могли всплыть, сообщало BBC.

TV24 отмечает, что на юге региона Сконе на протяжение многих последних лет было зафиксировано около 120 нераскрытых убийств, в том числе и такие, где тела были расчленены.

Планируется провести ДНК-тест, чтобы выяснить, не виновен ли Петер Мадсен и в других убийствах.

Джек Потрошитель — псевдоним серийного убийцы, который обвинялся в убийстве как-минимум пяти женщин. Он действовал в Лондоне с 1888 по 1891 год. Полиции тогда не удалось установить его личность.

Как известно, Валль взошла на подлодку Мадсена 10 августа. Вскоре судно затонуло, 46-летний Мадсен был спасен. Он утверждал, что женщина погибла в результате несчастного случая.

Мадсену предъявлены обвинения в убийстве Валль и надругательстве над телом. Он отрицает свою вину.

На жестком диске Мадсена были найдены видео с кадрами убийств женщин, однако он настаивает, что видео не его, а жесткий диск доступен всем его коллегам.