Перед заседанием парламента Каталонии полиция ужесточила меры безопасности в Барселоне

Правоохранители взяли под охрану общественные здания и закрыли доступ в парк вокруг парламента Каталонии, где глава правительства может объявить о независимости региона от Испании.

За несколько часов до начала заседания парламента Каталонии, на котором, как ожидается, глава регионального правительства Карлес Пучдемон может объявить о независимости региона от Испании, полиция усиливает меры безопасности. Как сообщает во вторник, 10 октября, агентство AP, полиция и гражданская гвардия взяли под охрану общественные здания и закрыли доступ в парк вокруг парламента Каталонии в Барселоне.

Выступление Пучдемона ожидается в 18.00 (19.00 латв.) часов. К этому времени сторонники независимости Каталонии намерены начать манифестацию перед парламентом. Несколькими днями ранее на улицы вышли сотни тысяч противников отделения региона от Испании.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Как объявили региональные власти, в нем приняли участие 42,3 процента избирателей (2,26 млн человек), из которых 2 млн проголосовали за независимость. Правительство Испании назвало плебисцит антиконституционным, усиленные силы полиции закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В столкновениях с силами правопорядка пострадали около 900 человек.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии «не было референдума, а была инсценировка» и пригрозил лишить ее статуса автономии. В свою очередь Еврокомиссия призвала правительство страны и власти Каталонии к диалогу. Франция и Германия заявили о своей солидарности с Мадридом.