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Выигравший в лотерею 382 тыс евро мужчина рассказал, что сделает с деньгами

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

20 сентября в телепередаче Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto в размере 382 340,50 евро. Победителем стал житель Таллинна, который купил счастливый билет в универмаге Stockmann. На днях он оформил свою победу в конторе Eesti loto.

Он давно играет в различные лотереи, но любимой была именно Bingo loto.

Билет удачливый житель столицы проверил на домашней странице Eesti Loto.

«Эмоции зашкаливали», - вспоминает счастливчик.

Ранее его самым большим выигрышем в лотерею было 70 евро.

Бросать работу после такой удачи мужчина не планирует. Он хочет выплатить жилищный кредит, а также инвестировать во что-нибудь часть выигранной суммы. О своей победе он рассказал лишь семье.

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