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Трамп предложил Тиллерсону помериться уровнем IQ

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп предложил сравнить его результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ) и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом он заявил в интервью Forbes.

Так Трамп отреагировал на сообщения, что Тиллерсон назвал его идиотом.

«Я думаю, что это фейковые новости, но если он это сказал, то нам придется сравнивать IQ тесты. И я могу сказать, кто победит», — сказал Трамп.

Ранее телеканал NBC опубликовал на своем сайте материал, где говорилось, что Тиллерсон этим летом в разговоре с чиновниками в Пентагоне якобы назвал Трампа словом «moron», которое можно перевести как «идиот» или «болван».

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