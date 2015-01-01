Осужденным за убийство Немцова смягчили приговор

Верховный суд России смягчил наказание пятерым осужденным за убийство Бориса Немцова. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает «Интерфакс».

«Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам постановила приговор Московского окружного военного суда изменить: исключить дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей каждому», — заявил судья.

В остальном, как отмечает издание, приговор остался без изменений. Верховный суд оставил апелляционные жалобы адвокатов и потерпевших без удовлетворения.

Адвокаты осужденных заявили о намерении обратиться в президиум Верховного суда, а также в Европейский суд по правам человека

и добиться пересмотра дела.

13 июля Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил исполнителя убийства Немцова Заура Дадаева к 20 годам, его сообщника Анзора Губашева — к 19 годам, Шадида Губашева — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзата Бахаева — к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.