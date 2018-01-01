ПАСЕ избрала нового президента

Новый президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес среди приоритетов своей деятельности на этом посту назвала борьбу с коррупцией ради утверждения демократии, защиты прав человека и верховенства права.

Об этом она заявила в своем первом обращении к Ассамблее во вторник в Страсбурге, сообщает Укринформ.

«Мое личное решение баллотироваться на пост президента основывается исключительно на твердой вере в Парламентскую ассамблею, в демократию, права человека и верховенство права...

В течение следующих нескольких месяцев моим приоритетом является обеспечение взвешенности, консенсуса, доверия и единства, а также неутомимое и открытое противодействие коррупции», – сказала президент ПАСЕ.

Она заверила, что будет работать лучше, чтобы не разочаровать членов Ассамблеи.

Кириакидес будет возглавлять ПАСЕ только до конца января 2018 года, пока будет длиться срок пребывания на этой должности представителя Европейской народной партии.