Каталония отложила объявление независимости

Каталония откладывает односттороннее объявление о своей независимости от Испании. Об этом заявил глава правительства автономии Карлес Пучдемон во время выступления в региональном парламенте, передают испанские СМИ.

«Воля народа такова – Каталония должна стать независимым государством, республикой. Мы делаем этот шаг, уважая наших граждан, и предлагаем нашему парламенту отсрочить вступление в силу одностороннего провозглашения о независимости, чтобы в ближайшие недели провести переговоры», – сказал Пучдемон.

Он заверил,что его сторонники «не преступники, не сумасшедшие и не путчисты».

Также Пучдемон признал, что «нужно начать диалог».

«Иначе мы не сможем добиться нашей цели (независимости – ред)», – добавил глава Каталонии.

Как сообщалось, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независиомость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысила 40%.