Стеклянный мост начал трескаться под ногами туристов в Китае

На кадрах видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины и раздаются характерные звуки. Мужчина падает на колени и начинает кричать.

Однако в этот момент навстречу ему по тому же участку моста идет другой человек, который выглядит совершенно спокойным.

На самом деле с техническим состоянием сооружения все хорошо, но об этом знают не все. Местные чиновники извинились и объяснили, что это спецэффект, чтобы развлечь туристов.