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Стеклянный мост начал трескаться под ногами туристов в Китае

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начал трескаться под ногами туристов.

На кадрах видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины и раздаются характерные звуки. Мужчина падает на колени и начинает кричать.

Однако в этот момент навстречу ему по тому же участку моста идет другой человек, который выглядит совершенно спокойным.

На самом деле с техническим состоянием сооружения все хорошо, но об этом знают не все. Местные чиновники извинились и объяснили, что это спецэффект, чтобы развлечь туристов.

Туризм Китай
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