Горбачев: У России «много своих Каталоний»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что у России есть множество своих «Каталоний», с которыми еще надо разобраться, передает Интерфакс.

Об этом политик заявил, отвечая на вопрос, есть ли параллели между ситуацией в Испании и событиями в СССР.

«Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих «Каталоний», с которыми надо еще много разбираться», – сказал Горбачев во время выступления на презентации своей новой книги «Остаюсь оптимистом».

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших.



10 октября власти Каталонии подписали декларацию о независимости. Документ вынесут на голосование парламента региона, если переговоры с Мадридом потерпят неудачу.