США направили бомбардировщики в Южную Корею

Во вторник, 10 октября, США отправили отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на Корейский полуостров, сообщает Reuters.

Таким образом, два самолета ВВС B-1B присоединились к двум истребителям F-15K южнокорейской армии. После входа в воздушное пространство Южной Кореи два бомбардировщика выполнили ракетные учения «воздух-земля».

Кроме того, были проведены совместные учения с японскими военными.

Это означает, что бомбардировщики США впервые провели тренировки с представителями армии из Южной Кореи и Японии.

Направление бомбардировщиков в Южную Корею связано с желанием КНДР собираются провести новые ядерные испытания или ракетный пуск до 18 октября.