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В Малайзии из туалета вылезла «гигантская пиявка» (видео)

Русский TVNET
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Фото: Скриншот видео

В Малайзии в одном из домов местных жителей из туалета вылезло неизвестное существо, напоминающее гигантскую пиявку. Хозяева дома сумели снять его на камеру и выложили в интернет, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на Daily mail.

Как отметил 25-летний фотограф Зуль Ханифа Анипа, они с супругой были дома, когда из туалета показалось странное существо.

«Это было страшно. Оно вылезло через туалет. Я думаю, что существо выросло внутри труб, соединенных со сливным отверстием - я проверил, какой-либо точки входа, позволившей ему попасть внутрь, нет», - заявил он.

Длина «пиявки» составляла порядка двух метров, обладала толстым туловищем и коротким хвостом.

В Малайзии из туалета вылезла "гигантская пиявка"

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