Стрелок из Лас-Вегаса планировал устроить взрыв, стреляя по баку с бензином

Недавняя бойня в Лас-Вегасе, унесшая жизни 58 человек, не считая самого нападавшего, - крупнейший расстрел людей в современной истории США. Однако число жертв могло быть еще выше, так как 64-летний Стивен Пэддок планировал вызвать взрыв, стреляя особыми пулями по баку с бензином неподалеку от места проведения фестиваля музыки кантри «Route 91 Harvest», сообщает CNN со ссылкой на информационные источники в полиции.

В снятом Пэддоком номере гостиницы «Mandalay Bay» найдены патроны, которые вспыхивают, достигая цели.

Согласно информации CNN, вблизи бака были найдены особые вспыхивающие патроны, такие же были и в номере стрелка. В случае успешного выполнения плана Пэддока последствия могли быть ужасающими, так как несколько сотен человек во время бойни спрятались на территории аэропорта, сообщает АР.

Обычно аэропорты размещены на окраинах городов, однако аэропорт Маккаран находится в самом сердце Лас-Вегаса на небольшом расстоянии от гостиниц «Mandalay Bay» и «Luxor».