Россия пригрозила выслать 150 американских дипломатов

Россия рассматривает вариант сокращения числа сотрудников дипломатической миссии США в России до 300 человек и даже ниже, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко, пишет Корреспондент.net со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что сейчас Москва рассматривает различные варианты реакции на ситуацию с российской дипломатической собственностью в США и не исключает, что потребует от Вашингтона «установление реального паритета по числу сотрудников диппредставительств».

«Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России. Что касается конкретных мер, то мы их рассмотрим, и если это потребуется, они будут применены», - заявил Бориснеко.

По его словам, цифра в 455 человек, к которой Москва предложила Вашингтону привести американский персонал, чтобы уравнять его с российским, включала и сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которые не занимаются двусторонними российско-американскими отношениями. «Это была сугубо наша добрая воля. Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу», - сказал он.

Как уже писал Русский TVNET, в сентябре этого года власти США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, в зданиях провели обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

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