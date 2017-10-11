Bloomberg назвал, кто сменит Медведева

Суд над экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым выводит из равновесия конкурирующие лагеря в период, когда Путин готовится к президентским выборам, утверждают авторы статьи в Bloomberg - журналисты Евгения Письменная, Илья Архипов, Генри Мейер и Ирина Резник. Путин может баллотироваться только на еще один президентский срок. Перевод статьи приводит Inopressa.ru.

«В путинском «политбюро» идет борьба за власть, - говорит политконсультант Евгений Минченко. - Она обостряется, так как мы готовимся к потенциальной смене караула».

Пересказав подробности «дела Улюкаева», издание утверждает: «Два человека, осведомленных об этом вопросе, говорят, что Путин поддержал неожиданное решение судьи разрешить зачитывание стенограмм (скрыто записанных разговоров Сечина и Улюкаева - Прим. ред.) на публичных заседаниях, если вообще не приказал это сделать».

После выборов 2018 года Путин будет обязан распустить правительство и внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра. По мнению авторов статьи, по этой кандидатуре «будет легче догадаться, кого он хочет оставить у власти после своей отставки».

«Несколько человек из ближайшего окружения Путина говорят, что происходит суетливое лоббирование, цель которого - после выборов заменить Дмитрия Медведева на более сильного менеджера, способного предпринять больше усилий для оживления барахлящей экономики. Они говорят, что среди потенциальных преемников есть глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности Денис Мантуров. Видные лидеры бизнеса и их союзники в правительстве даже начинают рассматривать возможных претендентов на президентское кресло в 2024 году, хотя до этого еще очень далеко», - пишет издание.

Путин 17 лет сталкивает лбами разные группы интересов, в том числе силовиков и сторонников смягчения государственного контроля, утверждает издание.

По мнению авторов, сейчас силовики явно берут верх.

«Поскольку Путин, по-видимому, держит свое мнение при себе, неясно, хочет ли он, чтобы эта тенденция сохранялась. Все ждут, какой оборот примет судебный процесс (над Улюкаевым. - Прим. ред.), надеясь, что вердикт намекнет на его намерения. Обвинительный приговор станет ударом по уже ослабленным технократам от экономики. На взгляд Минченко, до тех пор междоусобица будет только обостряться», - говорится в статье.

A Corruption Trial Splits the Kremlin