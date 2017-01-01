Президент Украины Петр Порошенко, в среду, 11 октября, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, опроверг мнение о том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, сообщает NEWSru.com со ссыкой УНИАН.

«Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о «свершившемся факте«. Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ», - заявил он

По словам Порошенко, трибуна ПАСЕ была создана для защиты «наших основ, ценностей и принципов и, самое главное, для их защиты в случае необходимости». «Такая необходимость наступила сегодня», - отметил он.

Так Порошенко прокомментировал предложение президента Чехии Милоша Земана заплатить Украине и «узаконить» присоединение Крыма к России.

«Крым - это аннексия, без сомнения, но это свершившийся факт. По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом», - заявил 10 октября Земан

Как сообщает УНИАН со ссылкой на советника-посланника, пресс-секретаря посольства Чехии на Украине Давида Машека, в посольстве Чехии на Украине заявили, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения по поводу «аннексии» Крыма, и рекомендовали обратиться за комментарием в офис президента Чехии.

Порошенко отверг идею отказаться от Крыма за нефть или газ