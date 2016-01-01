В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Брюсселе

Бельгийская полиция задержала подозреваемого в причастности к терактам в марте 2016 года в аэропорту Брюсселя и на станции метро «Мальбек». Об этом в среду, 11 октября, сообщила Генпрокуратура королевства.

39-летнему Брахиму Т. предъявлены обвинения в террористической деятельности и причастности к совершению террористических убийств, говорится в заявлении федерального прокурора.

Ранее в Испании в рамках антитеррористической операции задержали девять человек, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков и подозреваются в причастности к терактам в Бельгии.

Напомним, 22 марта 2016 года в зале вылетов брюссельского аэропорта Завентем два террориста-смертника совершили самоподрывы. Спустя час еще один взрыв прогремел на станции метро «Мальбек», близ которой расположены учреждения Евросоюза. В результате серии нападений погибли в общей сложности 32 человека.