Испания просит каталонцев предоставить разъяснения по поводу независимости

Испанское правительство Мариано Рахоя направило в Барселону запрос: в Мадриде хотят знать, провозгласила ли провинция независимость. Об этом сообщает Reuters.

«Ответ каталонского лидера определит будущие события в течение ближайших дней», – пояснил Рахой.

Получение ответа на формальный вопрос – первый шаг к задействованию 155 статьи испанской конституции, которая позволит отменить автономный статус Каталонии и перейти к прямому управлению провинцией.

Накануне депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики. Помимо прочего, в нем сказано: «Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства».

Среди подписавших декларацию также был глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом он заявил, что речь идет о «символическом» провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.