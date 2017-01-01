Forbes назвал лучших в мире работодателей

Журнал Forbes назвал лучших работодателей 2017 года. В рейтинге лидировал холдинг Alphabet, который является материнской компанией Google.
На втором месте идет корпорация Microsoft, а замыкает тройку лидеров Japan Exchange Group - оператор токийской фондовой биржи.
Как отмечают составители рейтинга, все три лидера рейтинга отличаются «наибольшей привлекательностью» для сотрудников.
Далее в первую десятку вошли Apple (четвертое место), IBM (восьмое) и LG Corp (десятое).
В целом рейтинг включает 500 компаний, из которых 165 - европейские, 157 - американские, 44 - китайские и 41 - японские.