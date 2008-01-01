МВФ: Миру грозит новый финансовый кризис

Хорошие времена, которые переживает мировая экономика, маскируют долгосрочные риски, в частности суммарное долговое бремя стран G20 в размере 135 триллионов долларов. Об этом предупредил Международный валютный фонд, пишет ZN.ua со ссылкой на Financial Times.

Издание напоминает, что фонд обновил свой прогноз относительно роста мировой экономики в этом и следующем годах. В МВФ отметили, что доброкачественные экономические условия подпитывают аппетиты к риску. Но этот фактор вместе с политикой центральных банков после кризиса 2008 года закладывает основу для нового глобального кризиса.

«Хотя ситуация кажется спокойной, уязвимости развиваются и остаются без должного внимания. Это может поколебать глобальное экономическое восстановление», - сказал надзиратель МВФ за финансовой стабильностью Тобиас Адриан.

Он добавил, что хорошиевремена способствуют развитию самоуверенностии положительно действуют на распространение финансовых излишеств.

В отчете МВФ под названием Глобальная финансовая стабильностьуказано, что если дела будут продолжать двигаться в том же направлении, мир ждет новый финансовый кризис, во время которого цены на акции упадут на 15%, внутренние цены - на 9%, а глобальный ВВП сократится на 1,7%.

Такой кризис будет втрое слабее того, который мир пережил в 2008 году. Но в МВФ отмечают, что он все равно будет широким и ощутимым.