Ресторан в Нью-Йорке уволил двух сотрудниц за обман с «Путинбургером»

Из ресторана Lucy's Cantina Royale в Нью-Йорке были уволены бармен Дарья Пауто и официантка Тамара Илизарова после того, как агентство Ruptly, которое входит в состав телеканала RT (Russia Today), опубликовало нашумевший видеоролик о «Путинбургере» - гигантском бургере, который якобы подавали в день рождения российского президента в этом заведении.

Как рассказала Пауто телеканалу «Дождь», увольнение произошло накануне, 10 октября. «Сказали в ресторане не появляться. Возможность работать там дальше я не рассматриваю принципиально», - подчеркнула девушка. По ее словам, она придумала «Путинбургер» как рекламную акцию и согласовала ее с менеджером ресторана Тимом Райаном.

Пауто добавила, что надеялась использовать этот опыт в учебе. О планах организовать акцию и связаться с журналистами она рассказывала накануне дня рождения Путина, 6 октября. «Я знаю только одно русское агентство - ТАСС. Я позвонила туда и оставила информацию. Потом они вдруг мне перезвонили, и от них приехал человек. После этого позвонил Russia Today. Наверное, им сказали обо мне в ТАСС, я не знаю», - добавила девушка.

Она также пояснила, что у нее нет фотографий, подтверждающих включение бургера в меню, а в социальных сетях и на сайте ничего не писалось, потому что они у ресторана обновляются нерегулярно. «Там старые цены и некоторые вещи, которых в меню вообще нет. Последний пост в соцсетях - трехмесячной давности. Поэтому неудивительно, что там нет никаких объявлений об акции. Мы регулярно проводим акции в поддержку хоккейной команды Rangers, баскетбольной Nicks. По всем праздникам, в Хеллоуин, Новый год наряжаемся. Устраиваем потом соревнования на лучший костюм. Придумывать акции - нормальная практика», - заявила Пауто.

В ресторане журналистам, в свою очередь, заявили, что девушка «солгала менеджеру и спросила, может ли она что-то снять для колледжа». «Менеджер понятия не имел, что это то, что она собирается сделать», - добавили в Lucy's Cantina Royale.

9 октября агентство Ruptly удалило со своего сайта и канала в YouTube видеоролик о «Путинбургере». «Данный сюжет был удален, поскольку при дальнейшем рассмотрении выяснилось, что он не соответствует редакционным стандартам Ruptly. Действия, ставшие центральной частью данного репортажа, были личной инициативой отдельных сотрудников, а не самого ресторана, что, к сожалению, сказалось на точности данного видео», - пояснило свои действия агентство.

Сюжет о «Путинбургере» был опубликован Ruptly 6 октября - накануне дня рождения российского лидера. В нем, в частности, говорилось, что в честь этого знаменательного события ресторан мексиканской кухни Lucy's Cantina Royale предлагает посетителям особое блюдо - острый бургер весом в 1952 грамма (по аналогии с годом рождения Путина).

Сюжет растиражировали многие СМИ. Между тем британское издание The Guardian отметило, что на сайте ресторана и его страничках в соцсетях никаких упоминаний о бургере нет. Представитель ресторана Шон Райан заявил тогда журналистам, что заведение «никогда не отмечало день рождения Путина и не предлагало бургер Путина». Сообщения СМИ об обратном он назвал не соответствующими действительности.

В то же время автор проекта «Лапшеснималочная» журналист Алексей Ковалев сумел дозвониться в Lucy's Cantina Royale, где ему сказали, что утром «Путинбургер» в ресторане действительно подавали, но больше не подают. Когда журналист попытался задать уточняющие вопросы, собеседница повесила трубку.