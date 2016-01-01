Немка опознала своего ребенка в кадре из педофильского видео

Немецкая полиция опубликовала скриншот из видеоролика с участием растлителя и несовершеннолетней жертвы, в котором женщина узнала своего ребенка. Об этом сообщает сайт BBC News.

Федеральное управление уголовной полиции Германии заявило, что в период между октябрем 2016-го и июлем 2017 года ребенок подвергался сексуальному насилию. Растлитель снимал свои действия на видео и размещал материалы на специализированных форумах.

Полицейские решили опубликовать снимок пострадавшего ребенка, поскольку была вероятность, что насильник знаком со своей жертвой и регулярно видится с ней, а значит, ребенок по-прежнему в опасности.

Mum identifies child in sex abuse video

В тот же день в полицию обратилась мать девочки, узнавшая ее на фотографиях. Она сообщила, что ребенка развращал ее сожитель. Еще несколько знакомых семьи помогли установить личность 24-летнего преступника.

Мужчину взяли под стражу. Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, а также в производстве и распространении изображений жестокого обращения с детьми.

Публикацию кадра из педофильского видео не все сочли уместной. Бывший исполнительный директор подразделения британской разведки и кибербезопасности Джим Гэмбл (Jim Gamble) признал, что обнародование подобных изображений должно быть крайней мерой для правоохранительных органов.