Трамп: Демократы проиграли выборы не из-за России

Президент США уверен, что демократы не смогли победить в президентской гонке из-за плохого кандидата.

Демократы не смогли выиграть на последних президентских выборах в США не из-за вмешательств России, а из-за неудачного кандидата. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает Интерфакс-Украина.

Президент в частности сказал, что причиной поражения была не Россия, а их (демократов) плохой кандидат". Также Трамп считает, что обвинения России стали оправданием поражения на выборах, которое использовали демократы.

Как известно, от демократов США на выборы президента пошла Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что проплаченные Россией рекламные объявления в Facebook были нацелены на Мичиган и Висконсин – ключевые для победы Дональда Трампа штаты во время президентской гонки.