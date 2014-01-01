Конфликт с Россией на Балтике может выйти из-под контроля

Балтийское море в настоящее время становится территорией большой напряженности и разрастающегося конфликта, начавшегося между Западом и Россией после поддержанной Западом смены власти на Украине и российской аннексии Крыма в 2014 году, нарушившей международное право.

В сентябре существовал риск дальнейшей эскалации конфликта, когда силы НАТО и России провели в районе Балтийского моря военные учения, самые крупные за последние годы. К счастью, они не вышли из-под контроля, а газета The Independent недавно

смогла констатировать, что Россия стала жертвой «фиктивных новостей» западных СМИ,

которые в связи с российскими учениями много писали об угрозе прибалтийским странам, - пишут комментаторы на страницах датского издания Politiken.

Konflikten med Rusland er ved at køre af sporet i Østersøen. Lad os få nedtrappet den i tide

Тем не менее, есть основательные причины с большим вниманием отнестись к опасности дальнейшей намеренной или ненамеренной эскалации конфликта между НАТО и Россией. Ныне членами НАТО являются все страны Восточной и Центральной Европы, бывшие во время холодной войны союзниками Москвы по Варшавскому пакту.

На Балканах влияние России ограничено, хотя Россия и пытается использовать возникающие возможности для установления своего влияния. В Сирии перспективы мира маячат далеко на горизонте, но необходимость участия в решении конфликта России и ведущих держав региона — Саудовской Аравии, Ирана и Турции — признается во все большей степени.

США — доминирующая на Ближнем Востоке в течение десятилетий великая держава — не может создать стабильность в регионе, скорее, даже наоборот. Во время холодной войны особенно большой опасности подвергались Западная и Восточная Германия, а также Центральная Европа, учитывая наличие ядерного оружия и большую концентрацию войск с обеих сторон.

Скандинавия и регион Балтийского моря, напротив, находились в зоне относительной разрядки.

Швеция и Финляндия были нейтральны, у Дании и Норвегии не было ядерного оружия, а иностранные части НАТО находились в местах перманентного размещения. Короче говоря, там господствовал специальный «скандинавский баланс» относительно слабой напряженности.

Сегодня этот баланс и низкий уровень напряженности быстро деградируют. Регион Балтийского моря

сегодня можно назвать скорее регионом «контролируемой эскалации» с растущим риском потери контроля над ситуацией.

«Ястребы» наших политических партий и наше экспертное сообщество исходят из того, что Россия действует рационально и сдержанно в вопросах войны и использования ядерного оружия.

Поэтому предполагается, что дело не зайдет слишком далеко. Но как Максим Трудолюбов очень справедливо недавно подчеркнул в Politiken, в США идут очень бурные и сюрреалистические дебаты, в которых Россия упоминается как вражеская держава чаще, чем когда-либо в период после маккартизма пятидесятых годов прошлого столетия.

Не лучше обстоят дела и в Дании. А в российских СМИ, находящихся под контролем государства, жесточайшей критике ежедневно подвергается Запад.

Россия безнадежно уступает НАТО по военным расходам и количеству конвенциональных воинских частей. Совокупный российский оборонный бюджет 2017 года

составляет 48 миллиардов долларов США, в то время как бюджет НАТО равен 915 миллиардам долларов,

где оборонный бюджет только США составляет 616 миллиардов долларов.

Однако что касается ядерного оружия, то здесь Россия не уступает США и НАТО. И как раз в регионе Балтийского моря из-за географии и логистики у НАТО будут проблемы в случае вспышки открытых военных действий.

Россия, естественно, хорошо это знает. Прибалтика и регион Балтийского моря может поэтому стать той искрой, которая зажжет огонь настоящей войны между НАТО и Россией — возможно, по схеме, известной со времени перед Первой мировой войной.

Если будут по-прежнему наращиваться вооружения, усиливаться кибервойны, пропагандистские войны и санкционные войны, то мы можем реально подойти к катастрофе, что может произойти в результате, например, несчастного случая или неправильной оценки намерений противоположной стороны.

...В странах Балтийского моря, исключая, может быть, Финляндию, доминируют «ястребы», а в Центральной Европе и Италии, а также Франции и Германии мы находим «голубей» или «сов», которые в гораздо бόльшей степени действуют, исходя из стратегии поиска компромисса, разрядки и решения конфликтов. В некоторых странах, например, Австрии, ощущается наследие холодной войны.

...

Прибалтийские правительства должны сделать гораздо больше для того, чтобы интегрировать русское национальное меньшинство и обеспечить его права,

чтобы это национальное меньшинство не было использовано в российской националистической пропаганде. Все стороны должны одобрить усиленный контроль и присутствие ОБСЕ в пограничных областях между прибалтийскими странами и Россией.