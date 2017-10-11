Снятые в США с бывшего консульства российские флаги: ответ России

Визит в США группы депутатов Госдумы России, которые должны были принять участие в международном форуме в Нью-Йорке 26–30 октября, отменен из-за снятых с бывшего консульства РФ в Сан-Франциско российских флагов.

Решение об отмене визита было принято на уровне Совета Думы, сообщили «Интерфаксу» в аппарате нижней палаты парламента России. Решение об отказе от визита депутатов в США, добавили в аппарате Госдумы, останется в силе «до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения».

Госдума отменила визит депутатов в США из-за снятия флагов РФ с дипломатических зданий

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой напомнил, что здания, в которых размещалось консульство в Сан-Франциско, являются собственностью РФ. «Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было», — сказал он.

В Кремле назвали действия США враждебными

Кремль вслед за российским МИДом осудил действия американских властей на российских дипломатических объектах в Сан-Франциско и Вашингтоне, закрытых с сентября по решению Госдепа. В администрации президента РФ считают поведение США враждебным и подрывающим двусторонние отношения. Причиной для негодования Москвы стало исчезновение с дипломатических объектов в Соединенных Штатахроссийских флагов, которые, как выяснилось позже,были спущены американскими властями и размещены внутри зданий, - сообщает NEWSru.com.

В Кремле после снятия флагов со здания генконсульства РФ в Сан-Франциско назвали действия США враждебными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти действия «недружественными» и дал понять, что от главы России последует некий ответ. «Разумеется, это враждебные действия, недружественные, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений. Президент Путин в данном случае, нет сомнений, будет делать то, что в интересах Российской Федерации», - сообщил представитель Кремля, которого цитирует«Интерфакс».

Более того, спикер Госдумы России Вячеслав Володин в четверг, 12 октября, поручил первому вице-спикеру Александру Жукову, отвечающему за взаимодействие с парламентом США, проработать вопрос о возможной реакции палаты на снятие флагов со зданий генконсульства Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Как уже писал Русский TVNET, с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско сорвали флаги. Как сообщается на странице посольства России в Facebook, американской стороне уже направлен решительный протест.

«Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги.

Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», – говорится в сообщении посольства РФ.

В своем Twitter посольство России в Вашингтоне уточнило, что флаги украли.

Очередное позорное событие

В Сан-Франциско украли 🇷🇺флаги со зданий @ConsulRussiaSF

Требуем от американских🇺🇸властей вернуть наши госсимволы pic.twitter.com/BjiXVEVlQ4— Пос-во России в США (@RussiaInUSA) October 11, 2017

«Очередное позорное событие. В Сан-Франциско украли флаги со зданий консульства», – сказано в сообщении.

В Госдепе США объяснили снятие флагов

Российские флаги, снятые с консульских объектов страны в Сан-Франциско, сняли представители американских властей. Об этом сообщили РИА Новости в госдепартаменте США.

«Флаги с бывших консульских объектов РФ в Сан-Франциско были бережно сняты и хранятся в безопасности в этих зданиях», – уточнили в Госдепартаменте.

В американском ведомстве также сообщили, что сняли российские флаги с торгового представительства РФ в Вашингтоне. «Да», – ответил на вопрос СМИ о том, снят ли российский флаг с торговой миссии, пресс-секретарь посольства РФ Николай Лахонин.